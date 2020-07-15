Yenicami Akademi, Yılmazköy’de faaliyette

Yenicami ile Yılmazköy Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Yenicami Akademi’nin Yılmazköy şubesi çalışmalarına başladı

Yenicami ile BTM Birinci Lig kulübü Yılmazköy Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Yenicami Akademi’nin Yılmazköy şubesi çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili olarak Yenicami’den yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz Yenicami ile Yılmazköy Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen yeni futbol akademimizin açılışı 14 Temmuz Salı günü Yılmazköy’de gerçekleştirildi.

Özkaynağa yönelik büyük önem verdiğimiz bu yeni oluşumda akademimiz ilk çalışmasını yaptı. Yılmazköy’de gerçekleşen ilk çalışmada A takım futbolcularımız da yer aldı.

Çevre ve köy halkından çocuklara spor yapma olanağı sağlayan işbirliğinin ana hedefi, Yenicami bilgi birikimi ve kültürünün söz konusu bölgede de yayılmasını amaçlanıyor.

Ali Vehid

Yenicami Başkanı Ali Vehid konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada başka bir kulüple işbirliği yaparak akademi açma konusunun eski başkanları Kaan Kaner’in projesi olduğunu belirterek, bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vehid şunları kaydetti; “Bizim tecrübemizle Yılmazköy çocukları ve bölge halkına iyi insan, iyi birey felsefesi ile eğitim vermeye başladık. Yılmazköy ile akademi seviyesinde başlayan işbirliğimiz ilerleyen süreçte daha da artacak. Yılmazköy başkan ve yönetiminin bu konuda ciddi emeği var. Onlara da bizimle beraber yola çıktıkları için çok teşekkür ederim.”

Necip Dinarlı

Konu ile ilgili olarak görüşlerini aktaran Yılmazköy Spor Kulübü Başkanı Necip Dinarlı, proje ile Yılmazköy ve bölgedeki gençler için futbol oynama olanağının Güzelyurt’a gitmeden ayaklarına getirildiğini ifade etti. Dinarlı gelecek için önemli bir adım olarak nitelendirdiği işbirliği ile ilgili olarak “İlerisi için her iki tarafa fayda sağlayacak bir proje. Taraflar bu yola karşılıklı iyi niyetle çıktı. Yenicami’nin iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. İnşallah sonuçları güzel olacak” görüşlerini belirtti.