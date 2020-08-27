Yenicami Akademi, darphane gibi

Yenicami Akademi’den yetişen futbolcular takıma hizmet vermenin yanında, kulübe ciddi gelir de getirmeye başlarken, Yenicami kulübü genel kurulunda kiralanan futbolculardan 1 milyon TL’ye yakın gelir elde edildiği açıklandı

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami’nin olağan genel kurulu kulüp lokalindegerçekleştirilmiş mevcut başkan Ali Vehid, tek aday olduğu başkanlık görevine üyelerin de onayını alarak yeniden seçilmişti.

Genel kurulda kulüp asbaşkanı Ahmet Şeytan mali raporlarla ilgili üyeleri bilgilendirmişti. Mali rapor içerisinde dikkat çeken en önemli gelir kalemlerinden biri ise siyah beyazlıların, başka takımlara kiraladıkları futbolculardan elde ettikleri gelir oldu. Yenicami kulübü, kiraladığı futbolculardan 1 milyon TL’ye yakın gelir elde etti.

Bu da Kaan Kaner’in başkanlığı döneminde hayata geçirilen Yenicami Akademi projesinin ne kadar doğru bir girişim olduğunu ispatı olurken, Yenicami Akademi’den yetişen futbolcular takıma hizmet vermenin yanında, kulübe ciddi gelir de getirmeye başladılar.



