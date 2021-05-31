Yenicami açılışı erteledi

Başkent’in K-PET Süper Ligdeki temsilcilerinden Yenicami’de yaşanan sıkıntılar sezon açılışının da ertelenmesine neden oldu.
Yenicami’nin bugün Yusuf Kaptan Sahasında yapılması beklenen sezonun ilk antrenmanı ertelenirken, Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu toplantı yapma kararı aldı.
Teknik sorumlu Özgü Bayraktar’ın istifası, futbolcuların durumundaki belirsizlikler ve başkan Ali Vehid’in basında istifa edebileceği yönünde çıkan haberler kulüpte yaşanan sıkıntıların örnekleri oldu.
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