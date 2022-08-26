Yenicami A2 takımına 4 takviye yaptı

2022-2023 Futbol Sezonu hazırlıklarını sürdüren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Yenicami A2 takımı dört yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

KTFF’nda atılan imzalar sonunda Ali Atıcı, Burak Bekler, Hasan Pilli ve Miraç Demir “Kartal” oldular.

