Yeniboğaziçi’nin Türkiyelileri Kumur ve Uluer

Aksa Birinci Ligin doğu bölgesi ekiplerinden Yeniboğaziçi, 2024 – 2025 sezonunda kadrosunda yer vereceği Türkiyeli oyuncuları belirledi.

Yeniboğaziçi, sezon başından bu yana takım ile çalışan İbrahim Kumur ve takıma yeni katılan Ömer Uluer’e resmi imzaları attırdı. Her 2 oyuncu da dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda teknik direktör Fırat Özakıncı eşliğinde resmi imzaları attılar.

Forvet olarak oynayan İbrahim Kumur geçtiğimiz sezon Ozanköy’de forma giymişti. Orta sahada ön libero mevkiinde oynayan Ömer Uluer son olarak BAL ekiplerinden Dersimspor’da forma giydi.

Yeniboğaziçi Kulübü yeni transferleri şöyle duyurdu:

Takımımız TC transferi konusunda sezon başından beri bizler ile çalışan İbrahim Kumur ve aramıza yeni katılan Ömer Uluer’de karar kılıp imzaları attırmıştır.”

