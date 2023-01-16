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Yeniboğaziçi’nde Remzi sevinçi

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Yeniboğaziçi’nde Remzi sevinçi
Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde ilk devrenin sonunda ortaya çıkan kaleci arayışı başarılı file bekçisi Remzi Rıylı’nın gelecek planlamasında verdiği şok kararla sona erdi.
Geçtiğimiz aylarda yapılan polislik sınavını kazanmış olan genç kaleci Remzi 6 ay eğitim alacağından dolayı takıma ligin 2. devresi adına veda etmesine karşın kendi özel işlerinden dolayı son anda Polis okuluna gitmekten vazgeçti ve takımda kalma kararı aldı.
Bu gelişme Yeniboğaziçi camiasında sevinçle karşılanırken böylece kaleci sorunu da ortadan kalkmış oldu.
 
 
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