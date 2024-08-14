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Yeniboğaziçi’nde Köseoğlu, genel koordinatör oldu

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Yeniboğaziçi’nde Köseoğlu, genel koordinatör oldu
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İbrahim Özişleyen başkanlığındaki Yeni Boğaziçi yönetim kurulu, alt yapı koordinatörü olan Vural Köseoğlu’nun yetkilerini genişletti. Vural Köseoğlu, Yeni Boğaziçi genel koordinatörlüğüne getirildi. Vural Köseoğlu, kulübün alt yapısından, A Takıma kadar olan tüm futbol faaliyetlerini koordine edecek. Vural Köseoğlu, ayrıca tüm futbol faaliyetlerinde yönetim kurulu ve teknik ekipler arasında bağlantı kuracak.
 
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