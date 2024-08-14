Yeniboğaziçi’nde Köseoğlu, genel koordinatör oldu

İbrahim Özişleyen başkanlığındaki Yeni Boğaziçi yönetim kurulu, alt yapı koordinatörü olan Vural Köseoğlu’nun yetkilerini genişletti. Vural Köseoğlu, Yeni Boğaziçi genel koordinatörlüğüne getirildi. Vural Köseoğlu, kulübün alt yapısından, A Takıma kadar olan tüm futbol faaliyetlerini koordine edecek. Vural Köseoğlu, ayrıca tüm futbol faaliyetlerinde yönetim kurulu ve teknik ekipler arasında bağlantı kuracak.

