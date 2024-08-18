Yeniboğaziçi’nde Fırat Özakıncı dönemi

Aksa 1. Lig’de mücadele edecek olan doğu bölgesi takımlarından Yeniboğaziçi Kulübü yeni teknik direktörünü belirledi.
Sezona Ufuk Fırat yönetiminde başlayan ancak geçtiğimiz hafta başında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması sonrasında Yeniboğaziçi’nin yeni teknik direktörü deneyimli çalıştırıcı Fırat Özakıncı oldu.
Özakıncı, geçtiğimiz sezonlarda BTM 1. Lig ekiplerinden Düzova’yı çalıştırmıştı.
Yeniboğaziçi takımı Fırat Özakıncı yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçını 2 – 1 kazandı.
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