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Yeniboğaziçi’nde 1,5 milyonluk bütçe onaylandı

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Yeniboğaziçi’nde 1,5 milyonluk bütçe onaylandı
Aksa 1. Lig’in doğu bölgesi ekiplerinden Yeniboğaziçi dün Mali genel kurulunu gerçekleştirdi.
21/22 sezonunda 1.515.00 TL lik bütçe gerçekleştirip üyelerin onayına sunulan mali genel kurul açılış, saygı duruşu ve divan’ın seçilmesi ile başladı.
Divan başkanlığına Kemal Köseoğlu seçilirken sekreterliklerini Fikri Kuşaf ve ibrahim Diran yaptı.
İbrahim Çiçekseven’in 2021/2022 yılı Faaliyet raporunu okuduğu Mali genel kurula Eski kulüp başkanları, Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve kulüp üyeleri katılım sağladı.
 
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