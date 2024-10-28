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Yeniboğaziçi yönetiminden çatlak seslere sert mesaj

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Yeniboğaziçi yönetiminden çatlak seslere sert mesaj
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İbrahim Özişleyen başkanlığındaki Yeniboğaziçi yönetim kurulu, camiaya yönelik açıklamalarda bulundu.
Yeniboğaziçi yönetimi kulübe katkısı olmayan bazı kesimlerin kulübü acımasızca eleştirmesi sonucu suskunluğunu bozarak bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklama şöyle:
!Zorunlu Açıklama!
Yükselen çatlak seslere hitaben.
1933 yılında kurulan ve bu ülkenin en eski spor kulüplerinden olan kulübümüzü devralırken oyuncu kadromuza geçmiş yönetimin yaptığı hataları yapmayarak, Armamızı taşıyabilecek yetenekli oyuncular ile yola çıktık.
Kulübümüze katkısı olmayanlar oyuncularımızı acımasızca eleştirmektedir biz bu eleştirilerin şiddetle karşısında ve oyuncularımızın yanındayız.
Bizler yeni yönetim kurulu olarak hem sportif hem tesisleşme anlamında yaptıklarımız ortadadır ve başkaları gibi kimseye veremeyeceğimiz hesabımız yoktur.
Geçmiş yönetimin “Bu takımı biz kurduk” söylemlerine hitaben, bizler bir şeyleri tüketmeye gelmedik, Dağılan camiayı birleştirmeye, kaybolan Aysergi ruhunu geri getirmeye, tesislerimizde yapılmayanı yapmaya geldik.
Konuşan kişiler önce kendilerine bakmalı, Bazı şeylere alışmak zor olsa da aldığımız karar neticesinde maç günleri işi olmayanlar saha içerisine giremeyecek ve takımımızın konsantresini bozamayacak. Herkes işini yapsın.
 
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