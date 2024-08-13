Yeniboğaziçi, Ufuk Fırat'la yolları ayırdı

Aksa 1.Lige düşen takımlardan olan Yeniboğaziçi teknik direktörle yollarını ayırdı.
Sezon başında anlaşmaya vardığı ve 1 aydır takumı çalıştıran Teknik direktör Ufuk Fırat ile yolları ayırma kararı alındı.
Geçtiğimiz seonun ikinci devresinde takımı çalıştıran ancak sezon bitmeden görevinden ayrılan Ufuk Fırat u sezon başında yeniden Yeniboğaziçi'yle anlaşmıştı.
Kulüpten jonuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Bilgilendirme.
Teknik direktörümüz ufuk fırat ile yollarımız bugün itibarı ile ayrılmıştır.
Yönetim olarak herzaman önceliğimiz kulüp menfaatleridir, bundan sonraki süreçte’de önceliğimiz kulüp menfaatleri olacaktır. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar dileriz.
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