Yeniboğaziçi, Ufuk Fırat'la yolları ayırdı

Aksa 1.Lige düşen takımlardan olan Yeniboğaziçi teknik direktörle yollarını ayırdı.

Sezon başında anlaşmaya vardığı ve 1 aydır takumı çalıştıran Teknik direktör Ufuk Fırat ile yolları ayırma kararı alındı.

Geçtiğimiz seonun ikinci devresinde takımı çalıştıran ancak sezon bitmeden görevinden ayrılan Ufuk Fırat u sezon başında yeniden Yeniboğaziçi'yle anlaşmıştı.

Kulüpten jonuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Bilgilendirme.

Teknik direktörümüz ufuk fırat ile yollarımız bugün itibarı ile ayrılmıştır.

Yönetim olarak herzaman önceliğimiz kulüp menfaatleridir, bundan sonraki süreçte’de önceliğimiz kulüp menfaatleri olacaktır. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar dileriz.