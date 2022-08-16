Yeniboğaziçi tüzük değişikliği için genel kurul yapacak

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübünde Mehmet Fahlioğluları başkanlığındaki yönetin kurulu genel kurul gerçekleştirecek. Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübünün tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler için gerçekleştirilecek olan genel kurulda 2 maddenin yenilenmesi üyelerin onayına sunulacak. Madde 7 ve madde 42’nin yenilenmesi için Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü 28 Ağustos Pazar günü saat 10’da kulüp lokalinde genel kurul yapılacak.

