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Yeniboğaziçi, Turgut’la güldü

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Yeniboğaziçi konuk olduğu Dörtyol karşısında üstün bir oyun oynamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandığı maçta bir penaltıdan yararlanamayan Turgut’un attığı golle sahadan 1- galip ayrılarak 3 puanla evine döndü

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Yeniboğaziçi, Turgut’la güldü
Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı
Hakemler: Mustafa Öztuğay, Mehmet Ekşici, Hakan Gök.
Dörtyol: Ahmet, Sergen, Berat, Ömer, Mustafa Ali, Deniz(Ömer Kotbas), Yaşar(Salih), Üner, Gürkan(Arda), Akın(Berke), Ayberk(Murat), Ali.
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Ali Özay, Çağrı(Ahmet Kuşaf), Barış, Zübeyir, Hüseyin(Nazmi), Serhat, (Ahmet Yalçın), Doğan(Can), Yıldıray, Turgut.
Gol: Dk. 69 Turgut (Y. Boğaziçi)
K.Kart: Dk. 62 Üner(Dörtyol)
 
Aksa 1. Ligin 5. haftasında alt sıralarda mücadele eden Dörtyol ile üst sıralarda yer almak isteyen Yeni Boğaziçi arasındaki zorlu mücadelenin galibi tek golle konuk Yeni Boğaziçi oldu.
Karşılaşmaya Yeni Boğaziçi baskılı başlarken pozisyon üretmekte zorlandı.
Dk. 31 soldan gelişen Y.Boğaziçi atağında Barış'ın ortasında Doğan altı pas üzerinde topa ayak koydu ancak top yan ağlarda kaldı.
Dk. 38 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında topla buluşan Turgut hızla Dörtyol ceza sahasına girerken defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mustafa Öztuğay penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut'un vuruşunda kaleci Ahmet topu tokatlayarak  gole izin vermedi.
İlk devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede Yeni Boğaziçi gol için baskısını artırırken pozisyon üretmekte zorlandı.
Dk. 62 Dörtyol takımından Üner rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda kırımızı kartla oyun dışında kaldı.
Dk. 69 Yeni Boğaziçi atağında Serhat’ın ortasında müsait pozisyonda Turgut güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1
Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabaları başka gol getirmedi ve skor Dörtyol 0 Yeni Boğaziçi 1 şeklinde oluştu.
 
 
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