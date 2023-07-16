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Yeniboğaziçi teknik heyetini genişletti

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Yeniboğaziçi teknik heyetini genişletti
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Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi Kulübü'nde yeni sezona yönelik çalışmalar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lige terfi eden Yeniboğaziçi yarın açacağı yeni sezon öncesinde teknik ekibine takviyeler yaptı.
Teknik direktör Kılıçali Kahraman'ın ekibi şu şekilde belirlendi;
Yardımcı Antrenör ve Kaleci Antrenörü: Ersoy Saydağ
Yardımcı Antrenör: İbrahim Gömeç
Masör: Ahmet Bayraktar
Fizyoterapist: Fatma Özgöker Çiçekseven.
 
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