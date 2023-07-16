Yeniboğaziçi teknik heyetini genişletti

Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi Kulübü'nde yeni sezona yönelik çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lige terfi eden Yeniboğaziçi yarın açacağı yeni sezon öncesinde teknik ekibine takviyeler yaptı.

Teknik direktör Kılıçali Kahraman'ın ekibi şu şekilde belirlendi;

Yardımcı Antrenör ve Kaleci Antrenörü: Ersoy Saydağ

Yardımcı Antrenör: İbrahim Gömeç

Masör: Ahmet Bayraktar

Fizyoterapist: Fatma Özgöker Çiçekseven.

