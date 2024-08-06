Yeniboğaziçi sıkı çalışıyor

Yeni sezonda AKSA Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi, Teknik Direktör Ufuk Fırat yönetiminde çalışmalarını dur durak demeden sürdürüyor. Futbolcuların tam kadro çalışmalara katılması, oldukça hırslı ve motive olmaları teknik heyet ve yönetimi de sevindiriyor.

Çalışma periyodunda 2. haftayı geride bırakan Yeniboğaziçi, teknik ekibin programı doğrultusunda takım 3. hafta ile çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada antrenör Fatih Şimşek de Yeniboğaziçi’nde kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

