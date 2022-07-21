Yeniboğaziçi sahaya indi

Aksa Birinci ligin doğu temsilcisi Yeniboğaziçi yeni teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman ile çalışmalara Çarşamba günü başladı.

Resmi sezon açılışının haftaya yapılacağı Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Kılıç Ali Kahraman nezaretinde oldukça neşeli başlayan antrenmanda oyuncularıın hırsı gözlerden kaçmadı.

Yeni transfer Yıldıray’ın da yer aldığı idmanda yöneticilerde yer aldı.

AHMET KUŞAF YUVAYA DÖNDÜ

Yeniboğaziçi’nin genç yeteneklerinden olan ve alt yapıdan yetişen Ahmet Kuşaf geçtiğimiz sezon gittiği Türkiye’den geri döndü. Kuşaf bu sezon Yeniboğaziçi için ter dökecek.

