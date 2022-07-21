Yeniboğaziçi sahaya indi

Aksa Birinci ligin doğu temsilcisi Yeniboğaziçi yeni teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman ile çalışmalara Çarşamba günü başladı.
Resmi sezon açılışının haftaya yapılacağı Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Kılıç Ali Kahraman nezaretinde oldukça neşeli başlayan antrenmanda oyuncularıın hırsı gözlerden kaçmadı.
Yeni transfer Yıldıray’ın da yer aldığı idmanda yöneticilerde yer aldı.
AHMET KUŞAF YUVAYA DÖNDÜ
Yeniboğaziçi’nin genç yeteneklerinden olan ve alt yapıdan yetişen Ahmet Kuşaf geçtiğimiz sezon gittiği Türkiye’den geri döndü. Kuşaf bu sezon Yeniboğaziçi için ter dökecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.