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Yeniboğaziçi sahaya indi

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Yeniboğaziçi sahaya indi
Aksa Birinci ligin doğu temsilcisi Yeniboğaziçi yeni teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman ile çalışmalara Çarşamba günü başladı.
Resmi sezon açılışının haftaya yapılacağı Yeniboğaziçi’nde teknik direktör Kılıç Ali Kahraman nezaretinde oldukça neşeli başlayan antrenmanda oyuncularıın hırsı gözlerden kaçmadı.
Yeni transfer Yıldıray’ın da yer aldığı idmanda yöneticilerde yer aldı.
AHMET KUŞAF YUVAYA DÖNDÜ
Yeniboğaziçi’nin genç yeteneklerinden olan ve alt yapıdan yetişen Ahmet Kuşaf geçtiğimiz sezon gittiği Türkiye’den geri döndü. Kuşaf bu sezon Yeniboğaziçi için ter dökecek.
 
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