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Yeniboğaziçi Saha zemini bakıma alındı

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Yeniboğaziçi Saha zemini bakıma alındı
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AKSA 1. Lig takımlarından Yeniboğaziçi’nin maçlarını yaptığı Osman Ergün Mehmet Stadı’nın zemini bakıma alındı. Sahada zemin havalandırma, delme ve kumlama çalışmaları başlatılırken, sahanın bir süre kullanılamayacağı bildirildi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Güzel futbol Güzel zeminde oynanır.
Stadımızı Bakıma aldık, yeni sezon öncesi zemininizin daha güzel ve futbol oynamaya elverişli olabilmesi için zemin havalandırma, Delme ve kumlama çalışmaları başlatılmıştır. Bir süre kullanılmayacak zeminimiz yeni sezona hazır hale gelecek.
 
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