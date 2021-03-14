Yeniboğaziçi'ne bir antrenman sahası daha

Yeniboğaziçi yönetiminin Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadını geliştirme çalışmaları devam ediyor. Tesislerdeki ikinci antreman sahasının ekimi de yapıldı.

Yeni Boğaziçi Master Takımı da çim ekiminde yer alarak yönetime katkı koydu.

1 Haziran'da hizmete girmesi beklenen sahada ilk maçın ise Yeni Boğaziçi Masterlerinin yapması da kararlaştırıldı.