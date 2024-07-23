Yeniboğaziçi Kulübü’ne 36 dönümlük alt yapı arazisi

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi, bir süreden beri Alt Yapı Komitesi üzerinden takibini yaptığı stadın yanındaki 36 dönümlük arazi ile ilgili olarak hedefine ulaştı ve arazi kulübe tahsis edildi.

Başkan İbrahim Özişleyen, Asbaşkan Osman Ercen ve Alt Yapı Komitesi’nden İbrahim Diran Başbakan Ünal Üstel ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile görüşerek konuyu tatlıya bağladı.

Arazi tahsisi ile ilgili imzalar Başbakan Ünal Üstel ve Yeniboğaziçi Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen tarafından atıldı. Alt Yapı Komitesi Başkanı Kemal Köseoğlu’nun sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak yaptığı paylaşım ise şöyle;

BUGÜN ALTYAPI KOMİTESİ OLARAK GURUR GÜNÜMÜZ, BUGÜN YBDSK İCİN BİR MİLATTIR

Altyapı komitemizin kurulduğu günden beri yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız stadımızın yanındaki 36 dönümlük arazi bugün itibarıyla imzalar atılarak kulübümüze tahsis edildi. İmzaları, sürecin başından beri bize yardımcı olan Spor Dairesi’nden sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin CAHİTOĞLU, komitemizden İbrahim Diran ve Asbaşkanımız Osman ERCEN’in de hazır bulunduğu törende Başbakan Ünal ÜSTEL ve kulübümüzün çiçeği burnunda başkanı İbrahim ÖZİŞLEYEN attı. Süreç boyunca bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederken Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

