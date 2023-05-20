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Yeniboğaziçi, Kahraman’la yola devam

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AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Yeniboğaziçi, teknik direktör Kılıçali Kahraman ile yeni sezonda da devam edecek

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Yeniboğaziçi, Kahraman’la yola devam
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Aksa 1. Ligde geride kalan sezonu ikinci sırada bitirerek direkt Süper Lig'e yükselen Yeniboğaziçi'nde takımı Süper Lige taşıyan teknik direktör Kılıçali Kahraman’la yeni sezon için anlaşma sağlandı.
Yeniboğaziçi başkanı Mehmet Fahlioğulları ile teknik direktör Kılıçali Kahraman yaptıkları görüşme sonrasında 2023-24 sezonu için el sıkışarak yola devam kararı aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkan ve yönetim kurulu bugün bir araya gelerek teknik direktör konusuna son noktayı koydu. Kulüp tarihinizdeki birçok büyük başarıda imzası bulunan ve bu sezon takımımızı Süper Lige yeniden çıkartan KILIÇ ALİ KAHRAMAN ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vararak el sıkışıldı. Vakit kaybetmeden iç ve dış trasfer politikası belirlendi ve çalışmalar başladı."
 
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