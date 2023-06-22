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Yeniboğaziçi, Juventus’lu futbolcu getirtiyor

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Kariyerinde İtalya’nın önemli kulüplerinden Juventus’un U19 ve U23 takımlarında forma giyen 27 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Alhassane Soumah Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi için adaya geliyor

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Yeniboğaziçi, Juventus’lu futbolcu getirtiyor
Süper Lig’in yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Gineli forvet oyuncusu AlhassaneSoumah adaya getiriliyor. Kariyerinde İtalya’nın önemli kulüplerinden Juventus’un U19 ve U23 takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Belçika’dan CercleBrugge, İsviçre’den FC Chiasso, Avusturya’dan Wattens ve Yunanistan’ın Eolikos gibi kulüplerinde görev yaptı. İtalya alt lig ekiplerinde de forma giyen Soumah, 17 Temmuz’da sahaya inmeyi planlayan Yeniboğaziçi tarafından çalışmalara dahil edilecek.
Transferin bölge kulüplerine yaptığı destekle bilinen Larnaka Gençler Birliği eski başkanı RifatBerkel tarafından gerçekleştirileceği edinilen bir diğer bilgi.
 
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