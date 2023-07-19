Yeniboğaziçi ikinci yabancısını transfer etti

Süper Lig'in yeni temsilcisi Yeniboğaziçi transferlerine devam ediyor.

Süleyman Youla'dan sonra ikinci yabancı Umar Basit ile anlaşmaya varıldı.

Ganalı 24 yaşındaki futbolcu üç yıl önce Ankaraspor'da forma giymişti.