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Yeniboğaziçi ikinci yabancısını transfer etti

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Yeniboğaziçi ikinci yabancısını transfer etti
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Süper Lig'in yeni temsilcisi Yeniboğaziçi transferlerine devam ediyor.
Süleyman Youla'dan sonra ikinci yabancı Umar Basit ile anlaşmaya varıldı.
Ganalı 24 yaşındaki futbolcu üç yıl önce Ankaraspor'da forma giymişti.
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