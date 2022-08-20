Yeniboğaziçi hazırlık maçlarında dolu dizgin

Baf Ülkü Yurdu ile oynadığı hazırlık maçında Doğan Arıkhan ve Hüseyin Genel’in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Yeniboğaziçi takımı oynadığı 5. hazırlık maçında 4. galibiyeti elde etti

Aksa futbol liglerinde yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takımlar hazırlık maçlarıyla güçlerini görmeye çalışıyorlar.

Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu ile doğu bölgesi takımlarından Yeni Boğaziçi arasında Güzelyurt’ta oynanan hazırlık maçında konuk ekip Yeni Boğaziçi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Doğan Arıkhan ve Hüseyin Genel’in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Yeniboğaziçi takımı oynadığı 5. hazırlık maçında 4. galibiyeti elde etti.

