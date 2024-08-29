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Yeniboğaziçi genç yeteneğine başarılı operasyon

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Yeniboğaziçi genç yeteneğine başarılı operasyon
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Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi’nin genç ve başarılı ortasaha oyuncusu Hamza Gençoğlu başarılı bir operasyon geçirdi.
Gençoğlu bugün kulübü tarafından İstanbul Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi’nde Dr. Raşit Özcafer tarafından sol diz çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüz futbolcularından Hamza Gençoğlunaİstanbulda doktorumuz Raşit ÖZCAFER tarafından başarılı dış menısküs ve çapraz bağ ameliyatı yapılmıştır.
Özel çevre hastanesine ve Raşit doktorumuza tesekkür ederiz.
Ulaşım dahil ameliyat masrafları kulubümüz karşılamıştır.
Geçmiş olsun Hamza.”
 
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