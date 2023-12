Yeniboğaziçi galibiyetle tanıştı

Süper Lig’de dibe demir atan Yeniboğaziçi konuk ettiği kendinin üzerindeki Türk Ocağı’nı gol düellosu sonucunda 4 – 3 mağlup ederek bu sezon ki ilk galibiyetini alarak nefes aldı

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Mehmet Sezener, Yusufcan Dönder, Şahin Coşkunİsmail, Ali Özay, Berkem(Mehmet Göçben) , Tufan(Eray), Fevzi, Ussumane(Ahmet Kuşaf), Olgun(Berat), Mevlüt, Ramadan, Umar, Turgut.Hüseyin, Ertaç, Mehmet, İlker, Mustafa, Can, Tuğberk, Mahmut, Sillah, Doku, Hikmet(Cemal)Dk. 4 Usumanne, Dk.11 Ramadan, Dk.81 Mehmet Göçben, Dk. 87 Umar (Yeniboğaziçi), Dk. 9 Mahmut, Dk. 20 ve 67 Ertaç (Türk Ocağı)Aksa Süper Ligin 13. Haftasında ligin dibinde bulunan iki takım Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı’nın mücadelesinde galip gelen ekip 4 -3’lük skorla Yeniboğaziçi oldu ve Yeniboğaziçi bu sezon ki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı.Karşılaşmaya her iki takımda atak başladı.Dk.2 Türk Ocağı'nın kazandığı serbest vuruş kullanan Ertaç'ın vuruşunda kaleci İsmail topu ayaklarıyla kornere çeldi.Dk. 4 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta Ramadan'ın ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Usumane ağlarla buluşturdu. 1-0Dk.9 Türk Ocağı atağında Sillah'ın ceza sahasına girerek ortaya kestiği topu Mahmut kontrol ederek defansın arasından ağlara gönderdi. 1-1Dk. 11 Yeniboğaziçi atağında Mevlüt'ün pasıyla topla buluşan Umar Ocak ceza sahasına girerek geriye kestiği topla buluşan Ramadan'ın şutunda top ağlara gitti. 2-1Dk. 18 Türk Ocağı'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Ertaç'ın vuruşunda top ağlara gitti. 2-2Dk. 33 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında orta alanda Ramadan'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Turgut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı.İlk devre 2 -2 eşitlikle sona erdi.İkinci devreye her iki takım biraz daha kontrollü başlarken golü bulan Türk Ocağı oldu.Dk. 67 Türk Ocağı’nın kazandığı serbest vuruşu kullanan yine Ertaç güzel bir vuruşla yine genç kaleci İsmail’i mağlup etmeyi başardı ve skor 2-3 oldu.Dk. 81 Yeniboğaziçi atağında oyuna ikinci devre giren Mehmet Göçben golünü atarak skoru 3 – 3 yaptı.Dk. 87 Galibiyet için yüklenen Yeniboğaziçi’nde yabancı oyuncu Umar topu alarak çalımlarla geçip ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti. 4 – 3