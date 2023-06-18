banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Yeniboğaziçi Fahlioğulları’yla devam

banner953

Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde dün yapılan genel kurulda tek başkan adayı olan Mehmet Fahlioğulları üyelerden aldığı onayla iki yıllık dönem için başkanlık görevine devam ediyor

banner825
Yeniboğaziçi Fahlioğulları’yla devam
banner931
Süper Ligin yeni takımlarından Yeniboğaziçi Kulübü'nün gerçekleştirdiği genel kurulda üyeler Mehmet Fahlioğulları'nın  başkanlık görevine devam etmesine onay verdi.
Geçtiğimiz sezonun başarılı kulüplerinden,  Süper Lig'e terfi eden Yeniboğaziçi'nde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda Divan Başkanlığını Kemal Köseoğlu yaptı.
Faaliyet ve Mali Raporlar onaylanırken bütçenin 2 800 000 TL olduğu açıklandı.
Tek başkan adayı olan Mehmet Fahlioğulları üyelerden aldığı onayla iki yıllık dönem için başkanlık görevine devam edecek.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.