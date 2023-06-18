Yeniboğaziçi Fahlioğulları’yla devam

Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nde dün yapılan genel kurulda tek başkan adayı olan Mehmet Fahlioğulları üyelerden aldığı onayla iki yıllık dönem için başkanlık görevine devam ediyor

Süper Ligin yeni takımlarından Yeniboğaziçi Kulübü'nün gerçekleştirdiği genel kurulda üyeler Mehmet Fahlioğulları'nın başkanlık görevine devam etmesine onay verdi.

Geçtiğimiz sezonun başarılı kulüplerinden, Süper Lig'e terfi eden Yeniboğaziçi'nde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda Divan Başkanlığını Kemal Köseoğlu yaptı.

Faaliyet ve Mali Raporlar onaylanırken bütçenin 2 800 000 TL olduğu açıklandı.

Tek başkan adayı olan Mehmet Fahlioğulları üyelerden aldığı onayla iki yıllık dönem için başkanlık görevine devam edecek.

