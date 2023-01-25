Yeniboğaziçi A2 futbolcusuna 5 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Uğur İsmetoğulları (Gönyeli SK) 1 Maç

Kerem Şener (Dörtyol SK) 3 Maç

Hasan Furkan Bayır (Düzkaya KOSK) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Yumuşak (Yenicami AK)

Arda Erçielik (Gönyeli SK)

Serkan Tomuk (Mesarya SK)

Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

Şahan Bayram (Binatlı YSK)

Salih Mannaş (Hamitköy ŞHSK)

Mehmet Gürler (Lapta TBSK)

Furkan Doğan (Miracle Karşıyaka ASK)

Yusuf Balıkçı (Miracle Karşıyaka ASK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

22 Ocak 2023 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan, Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, topsuz alanda rakip takım futbolcusunun sırtına yumruk atmasına müteakip oyundan ihraç edilen ve ihraç kararı sonrasında hakemlere yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Hamza Gençoğlu’na DT 43/2 ve DT 41/1-A’nın ihlallerinden dolayı DT 43/2 ve 41/1-A uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

