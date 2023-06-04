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Yeniboğaziçi 18 Haziran’da genel kurul yapacak

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Yeniboğaziçi 18 Haziran’da genel kurul yapacak
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Aksa Süper Ligin yeni takımı Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü yönetimi, 18 Haziran Pazar günü olağan genel kurulu gerçekleştirme kararı aldı. Kulübe en başarılı sezonlarından birini yaşatan Mehmet Fahlioğulları’nın sabah saat 10:00’da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olağan genel kurula tek aday olarak gitmesi bekleniyor.
 
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