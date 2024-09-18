Yeni sezon heyecanı Girne’de başlıyor

“Süleyman Göktaş Sezonu” adı altında oynanacak 2024 - 25 AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de yeni sezon heyecanı bugün Girne 20 Temmuz Mete adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan T. Birliği – Cihangir maçıyla başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de heyecan başlıyor.

“Süleyman Göktaş Sezonu” adı altında oynanacak liglerde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor.

Sezonun açılış maçı bu akşam saat 19:00’da Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak.

Orta hakemliğini Kerem Eran’ın yapacağı sezonun ilk maçında Eran’ın yardımcılıklarını Buse Bağrıkara ve Abdülkadir Karadağ maçın dördüncü hakemliğini ise Mustafa Öztugay yapacak.

Birinci Hafta maç programı şöyle:



AKSA SÜPER LİG

19 Eylül 2024, Perşembe

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Cihangir

20 Eylül 2024, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mağusa T.Gücü

21 Eylül 2024, Cumartesi

16.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Çetinkaya

16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mesarya

16.30 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-A.Yeşilova

22 Eylül 2024, Pazar

16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Gönyeli

16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü

23 Eylül 2024, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-M.Değirmenlik

AKSA 1.LİG

21 Eylül 2024, Cumartesi

16.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-N.Dipkarpaz

16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Türk Ocağı

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Binatlı

22 Eylül 2024, Pazar

16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Düzkaya

16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-A.Kozanköy

16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Maraş

16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Hamitköy

16.30 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Mormenekşe

