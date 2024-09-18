Yeni sezon heyecanı Girne’de başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de heyecan başlıyor.
“Süleyman Göktaş Sezonu” adı altında oynanacak liglerde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor.
Sezonun açılış maçı bu akşam saat 19:00’da Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak.
Orta hakemliğini Kerem Eran’ın yapacağı sezonun ilk maçında Eran’ın yardımcılıklarını Buse Bağrıkara ve Abdülkadir Karadağ maçın dördüncü hakemliğini ise Mustafa Öztugay yapacak.
Birinci Hafta maç programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
19 Eylül 2024, Perşembe
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Cihangir
20 Eylül 2024, Cuma
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mağusa T.Gücü
21 Eylül 2024, Cumartesi
16.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Çetinkaya
16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mesarya
16.30 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-A.Yeşilova
22 Eylül 2024, Pazar
16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Gönyeli
16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü
23 Eylül 2024, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-M.Değirmenlik
AKSA 1.LİG
21 Eylül 2024, Cumartesi
16.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-N.Dipkarpaz
16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Türk Ocağı
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Binatlı
22 Eylül 2024, Pazar
16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Düzkaya
16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-A.Kozanköy
16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Maraş
16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Hamitköy
16.30 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Mormenekşe
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