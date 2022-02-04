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Yeni Mesaryalılar eski takımlarına karşı oynayacak

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Yeni Mesaryalılar eski takımlarına karşı oynayacak
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligi’nin 17. haftasında Mesarya, Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Lefkedeplasmanında bir puanla dönen Mesarya bugün kendi sahasında Türk ocağı karşısında galibiyet arayacak.
Türk Ocağında yıllarca futbol oynayan golcüler, Ertaç, Remzi ve defans oyuncusu Bilal eski takımlarına karşı oynayacaklar. İlk devre oynanan maçta Mesaryadeplasmanda Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup etmişti.
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