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Yeni Malatyaspor küme düştü

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında GZT Giresunspor'a tek golle yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu

Yeni Malatyaspor küme düştü
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti.
Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.
Doğu Anadolu temsilcisi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. 
 
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