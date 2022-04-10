Yeni Malatyaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti.
Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.
Doğu Anadolu temsilcisi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.
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