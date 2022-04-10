Yeni Malatyaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında GZT Giresunspor'a tek golle yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti.

Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.

Doğu Anadolu temsilcisi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

