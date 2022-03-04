Yeni Malatyaspor 17 maç sonra kazandı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 77. dakikada Mounir'in attığı golle 1-0 mağlup eden Malatya temsilcisi, ligde 17 maç sonra 3 puanla tanıştı.
Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükseltti.
5 maç sonra sahadan puansız ayrılan Montella'nın öğrencileri ise maç fazlası ve 45 puanla ligin 5. sırasında yer aldı.
İki takım arasında ligin 9. haftasında Adana'da oynanan müsabakayı da 2-0'lık skorla Yeni Malatyaspor kazanmıştı.