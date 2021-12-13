Yeni lider Lefke

Lider Lefke ile 8. Sıradaki Küçük Kaymaklı arasında sadece 5 puan fark bulunması zirvedeki heyecanı artırırken, Türk Ocağı ile Göçmenköy’ün yüksek formu dikkat çekiyor
AKSA Süper Ligin dibinde ise Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi her geçen hafta umutlarını azaltırlarken, Binatlı da haftayı puansız tamamladı
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçmesine rağmen 11 golle Mishali önde giderken, Kossi 10, Hermann ve Felix ise 9’ar golle onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Lefke
Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup edip, Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanarak liderliğe yükseldi
Haftanın Yıldızı: Candy (Türk Ocağı)
Türk Ocağı’nın, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında üst üste altıncı galibiyetini almasında en önemli paylardan biri de yüksek formu ile dikkat çeken ve maçı 2 golle tamamlayan Candy oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Özgü Bayraktar (Göçmenköy)
Göçmenköy’ün yüksek formu dikkat çekerken, teknik direktör Özgü Bayraktar takımının Küçük Kaymaklı karşısında da galip gelmesindeki en paylardan birine sahipti
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Lefke – Merit Alsancak Yeşilova)
Fehim Dayı haftanın en zorlu maçlarından olan kritik Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçını tecrübesini de kullanarak başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Ali (Göçmenköy)
Dani (Hamitköy)
Mustafa Yaşinses (Mesarya)
Hermann (Lefke)
Haftanın On Biri
Hasan (Mesarya)
Mehmet Uçar (TOL)
Mahmut Amasyalı (Göçmenköy)
Isaac (Gönyeli)
Yusuf (Mesarya)
Reşit (Göçmenköy)
Rahmi (Lefke)
Arda (Göçmenköy)
Burak (Gönyeli)
Kasım (Lefke)
Kaan (DTB)
Süper Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Doğan Türk Birliği – Binatlı, 2 – 1
Cihangir – Mağusa Türk Gücü, 1 – 1
Hamitköy – Yenicami, 0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı, 2 – 3
Gönyeli – Girne Halk Evi, 2 – 0
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 0 – 1
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, 2 – 3
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Lefke TSK
|13
|8
|3
|2
|20
|13
|7
|27
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|13
|8
|2
|3
|33
|14
|19
|26
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|13
|7
|4
|2
|29
|19
|10
|25
|4.
|Doğan Türk Birliği
|13
|7
|3
|3
|24
|16
|8
|24
|5.
|Türk Ocağı Limasol
|13
|7
|3
|3
|21
|15
|6
|24
|6.
|Gönyeli SK
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|4
|24
|7.
|Göçmenköy İYSK
|13
|7
|2
|4
|20
|16
|4
|23
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|13
|6
|4
|3
|18
|12
|6
|22
|9.
|Mesarya SK
|13
|6
|1
|6
|12
|11
|1
|19
|10.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|13
|5
|2
|6
|20
|15
|5
|17
|11.
|Cihangir GSK
|13
|4
|4
|5
|19
|22
|-3
|16
|12.
|Yenicami AK
|13
|3
|6
|4
|19
|14
|5
|15
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|13
|3
|3
|7
|12
|17
|-5
|12
|14.
|Binatlı YSK
|13
|2
|2
|9
|10
|28
|-18
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|13
|1
|1
|11
|12
|34
|-22
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|13
|0
|3
|10
|8
|35
|-27
|3