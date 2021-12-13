Yeni lider Lefke

AKSA Süper Ligin 13. haftasında Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanan Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükseldi

Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup edip, Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanarak liderliğe yükseldiTürk Ocağı’nın, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında üst üste altıncı galibiyetini almasında en önemli paylardan biri de yüksek formu ile dikkat çeken ve maçı 2 golle tamamlayan Candy olduGöçmenköy’ün yüksek formu dikkat çekerken, teknik direktör Özgü Bayraktar takımının Küçük Kaymaklı karşısında da galip gelmesindeki en paylardan birine sahiptiFehim Dayı haftanın en zorlu maçlarından olan kritik Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçını tecrübesini de kullanarak başarıyla yönettiHasan (Mesarya)Mehmet Uçar (TOL)Mahmut Amasyalı (Göçmenköy)Isaac (Gönyeli)Yusuf (Mesarya)Reşit (Göçmenköy)Rahmi (Lefke)Arda (Göçmenköy)Burak (Gönyeli)Kasım (Lefke)Kaan (DTB)Doğan Türk Birliği – Binatlı, 2 – 1Cihangir – Mağusa Türk Gücü, 1 – 1Hamitköy – Yenicami, 0 – 0Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı, 2 – 3Gönyeli – Girne Halk Evi, 2 – 0Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 3 – 0Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 0 – 1Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, 2 – 3