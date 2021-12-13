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Yeni lider Lefke

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AKSA Süper Ligin 13. haftasında Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanan Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükseldi

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Yeni lider Lefke
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AKSA Süper Ligin 13. haftasında Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanan Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükseldi
 
Lider Lefke ile 8. Sıradaki Küçük Kaymaklı arasında sadece 5 puan fark bulunması zirvedeki heyecanı artırırken, Türk Ocağı ile Göçmenköy’ün yüksek formu dikkat çekiyor
 
AKSA Süper Ligin dibinde ise Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi her geçen hafta umutlarını azaltırlarken, Binatlı da haftayı puansız tamamladı
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı  boş geçmesine rağmen 11 golle Mishali önde giderken, Kossi 10, Hermann ve Felix ise 9’ar golle onu takip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Lefke
Lefke, bire bir rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup edip, Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybetmesinden yararlanarak liderliğe yükseldi
 
Haftanın Yıldızı: Candy (Türk Ocağı)
Türk Ocağı’nın, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında üst üste altıncı galibiyetini almasında en önemli paylardan biri de yüksek formu ile dikkat çeken ve maçı 2 golle tamamlayan Candy oldu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Özgü Bayraktar (Göçmenköy)
Göçmenköy’ün yüksek formu dikkat çekerken, teknik direktör Özgü Bayraktar takımının Küçük Kaymaklı karşısında da galip gelmesindeki en paylardan birine sahipti
 
Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Lefke – Merit Alsancak Yeşilova)
Fehim Dayı haftanın en zorlu maçlarından olan kritik Lefke – Merit Alsancak Yeşilova maçını tecrübesini de kullanarak başarıyla yönetti
 
Haftanın Kare Ası
Ali (Göçmenköy)
Dani (Hamitköy)
Mustafa Yaşinses (Mesarya)
Hermann (Lefke)
 
Haftanın On Biri
Hasan (Mesarya)
Mehmet Uçar (TOL)
Mahmut Amasyalı (Göçmenköy)
Isaac (Gönyeli)
Yusuf (Mesarya)
Reşit (Göçmenköy)
Rahmi (Lefke)
Arda (Göçmenköy)
Burak (Gönyeli)
Kasım (Lefke)
Kaan (DTB)
 
 
Süper Ligde 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
 
Doğan Türk Birliği – Binatlı, 2 – 1
Cihangir – Mağusa Türk Gücü, 1 – 1
Hamitköy – Yenicami, 0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı, 2 – 3
Gönyeli – Girne Halk Evi, 2 – 0
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 0 – 1
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, 2 – 3
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Lefke TSK 13 8 3 2 20 13 7 27
2. Mağusa Türk Gücü 13 8 2 3 33 14 19 26
3. Merit Alsancak Yeşilova SK 13 7 4 2 29 19 10 25
4. Doğan Türk Birliği 13 7 3 3 24 16 8 24
5. Türk Ocağı Limasol 13 7 3 3 21 15 6 24
6. Gönyeli SK 13 7 3 3 18 14 4 24
7. Göçmenköy İYSK 13 7 2 4 20 16 4 23
8. Küçük Kaymaklı TSK 13 6 4 3 18 12 6 22
9. Mesarya SK 13 6 1 6 12 11 1 19
10. Yonpaş Dumlupınar TSK 13 5 2 6 20 15 5 17
11. Cihangir GSK 13 4 4 5 19 22 -3 16
12. Yenicami AK 13 3 6 4 19 14 5 15
13. Hamitköy ŞHSK 13 3 3 7 12 17 -5 12
14. Binatlı YSK 13 2 2 9 10 28 -18 8
15. Girne Halk Evi 13 1 1 11 12 34 -22 4
16. Baf Ülkü Yurdu 13 0 3 10 8 35 -27 3
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