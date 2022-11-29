Yeni lider Karşıyaka

AKSA 1.LİG 10. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Lig’de 10. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, ligde liderlik koltuğu yine el değiştirdi.Ligde 10. hafta tamamlanırken, ilk iki sırada yer alan Batı bölgesi takımları Baf Ülkü Yurdu ve Yalova’nın puan kayıplarını değerlendiren Miracle Karşıyaka liderliğe yükseldi.Baf Ülkü Yurdu’nun namağlup unvanınıYeniboğaziçi karşısında kaybettiği haftada evinde kazanan PeraL. Gençler Birliği zirveye bir adım daha yaklaştı. Sonuncu Yenierenköy’ün 2. puanını aldığı haftada, son 4 sırada yer alan tüm takımlar haftayı galibiyetsiz tamamladılar.Birinci Ligde onuncu haftada 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. 3 maç ise berabere tamamlandı.Ligde oynanan 8 karşılaşmadan sadece bir tanesinde gol sesi çıkmazken diğer maçlarda toplam 23 kez kale ağları havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında 10. hafta geride kalırken Miracle Karşıyaka ‘dan Esin Sonay’ı 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.Yeniboğaziçi’nin golcüsü Turgut Kaçar 10 golle Esin’i takip ediyor. Lapta’dan Enes ile Mormenekşe’den Erhan ise 9’ar golle onları takip ediyorlar.Ligde bu hafta oynanan 8 maçta 33 sarı kart gösterilirken, 5 takımda ise birer futbolcu kırmızı kart görerek ligde bu haftaya kadar en fazla kırmızı kart gösterilen hafta oldu.Miracle Karşıyaka, son haftaların başarılı takımı Yılmazköy’üdeplasmanda iyi futbol sonunda 5 farkla mağlup ederek liderliğe yükseldiYeniboğaziçi, haftaya lider giren Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 1 mağlup ederken, takımını üst sıralarda tutan ve Baf Ülkü Yurdu’nun ilk mağlubiyetini almasını sağlayan galibiyeti getiren 2 golü atan RamadanAğdaç olduHaftaya yenilgisiz lider başlayan Baf Ülkü Yurdu karşısında takımını iyi motive eden ve kontrollü futbol oynatan Yeniboğaziçi teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman yaptığı değişikliklerle de takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olduZekai Töre, çekişmeli geçen Larnaka Gençlerbirliği – Girne Halk Evi maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği kırmızı kart kararı da doğruyduOkyanus (Lapta), Serhat(Yeniboğaziçi), Bülent (Pera Gençler Birliği), Ahmet Hellaç(Unimar Maraş)Uğur (Binatlı) Mehmetali (PeraG.Birliği) Uğur (Düzkaya) Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi) Fetin(Mormenekşe) Ahmet Can (Miracle Karşıyaka) Burak (Maraş) Barın (PeraG.Birliği) Ramadan (Yeniboğaziçi) Berkant (Düzkaya) İlyas (Miracle Karşıyaka)Yenierenköy-Esentepe: 1 – 1M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka: 0 – 5Pera Gençler B.- Girne H.Evi : 3 – 1İncirli-Ünimar Maraş: 2 – 3Binatlı-Mormenekşe: 1 – 1Düzkaya-Dörtyol: 2 – 0Yeniboğaziçi-BafÜ.Yurdu: 2 – 1Lapta-Yalova: 0 – 0Yalova – YeniboğaziçiMormenekşe – YenierenköyBaf Ü. Yurdu – Pera Gençler B.Miracle Karşıyaka – DörtyolEsentepe – M.HacıaliYılmazköyGirne Halk Evi – BinatlıUnimar Maraş – Binatlıİncirli – Düzkaya