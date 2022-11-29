Yeni lider Karşıyaka

Aksa 1. Lig’de 10. Hafta geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, ligde liderlik koltuğu yine el değiştirdi.
Ligde 10. hafta tamamlanırken, ilk iki sırada yer alan Batı bölgesi takımları Baf Ülkü Yurdu ve Yalova’nın puan kayıplarını değerlendiren Miracle Karşıyaka liderliğe yükseldi.
Baf Ülkü Yurdu’nun namağlup unvanınıYeniboğaziçi karşısında kaybettiği haftada evinde kazanan PeraL. Gençler Birliği zirveye bir adım daha yaklaştı. Sonuncu Yenierenköy’ün 2. puanını aldığı haftada, son 4 sırada yer alan tüm takımlar haftayı galibiyetsiz tamamladılar.
Birinci Ligde onuncu haftada 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. 3 maç ise berabere tamamlandı.
Ligde oynanan 8 karşılaşmadan sadece bir tanesinde gol sesi çıkmazken diğer maçlarda toplam 23 kez kale ağları havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.
AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında 10. hafta geride kalırken Miracle Karşıyaka ‘dan Esin Sonay’ı 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.Yeniboğaziçi’nin golcüsü Turgut Kaçar 10 golle Esin’i takip ediyor. Lapta’dan Enes ile Mormenekşe’den Erhan ise 9’ar golle onları takip ediyorlar.
Ligde bu hafta oynanan 8 maçta 33 sarı kart gösterilirken, 5 takımda ise birer futbolcu kırmızı kart görerek ligde bu haftaya kadar en fazla kırmızı kart gösterilen hafta oldu.
Haftanın Takımı: Miracle Karşıyaka
Miracle Karşıyaka, son haftaların başarılı takımı Yılmazköy’üdeplasmanda iyi futbol sonunda 5 farkla mağlup ederek liderliğe yükseldi
Haftanın Futbolcusu: RamadanAğdaç (Yeniboğaziçi)
Yeniboğaziçi, haftaya lider giren Baf Ülkü Yurdu’nu 2 – 1 mağlup ederken, takımını üst sıralarda tutan ve Baf Ülkü Yurdu’nun ilk mağlubiyetini almasını sağlayan galibiyeti getiren 2 golü atan RamadanAğdaç oldu
Haftanın Teknik Adamı: Kılıç Ali Kahraman(Yeniboğaziçi)
Haftaya yenilgisiz lider başlayan Baf Ülkü Yurdu karşısında takımını iyi motive eden ve kontrollü futbol oynatan Yeniboğaziçi teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman yaptığı değişikliklerle de takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (PeraGençlerBirliği – Girne Halk Evi)
Zekai Töre, çekişmeli geçen Larnaka Gençlerbirliği – Girne Halk Evi maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği kırmızı kart kararı da doğruydu
Haftanın Kareası:
Okyanus (Lapta), Serhat(Yeniboğaziçi), Bülent (Pera Gençler Birliği), Ahmet Hellaç(Unimar Maraş)
Haftanın On Biri
Uğur (Binatlı) Mehmetali (PeraG.Birliği) Uğur (Düzkaya) Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi) Fetin(Mormenekşe) Ahmet Can (Miracle Karşıyaka) Burak (Maraş) Barın (PeraG.Birliği) Ramadan (Yeniboğaziçi) Berkant (Düzkaya) İlyas (Miracle Karşıyaka)
Aksa 1. Lig 10. Hafta maç sonuçları:
Yenierenköy-Esentepe: 1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka: 0 – 5
Pera Gençler B.- Girne H.Evi : 3 – 1
İncirli-Ünimar Maraş: 2 – 3
Binatlı-Mormenekşe: 1 – 1
Düzkaya-Dörtyol: 2 – 0
Yeniboğaziçi-BafÜ.Yurdu: 2 – 1
Lapta-Yalova: 0 – 0
Aksa 1. Lig 11. Hafta maç programı
Yalova – Yeniboğaziçi
Mormenekşe – Yenierenköy
Baf Ü. Yurdu – Pera Gençler B.
Miracle Karşıyaka – Dörtyol
Esentepe – M.HacıaliYılmazköy
Girne Halk Evi – Binatlı
Unimar Maraş – Binatlı
İncirli – Düzkaya
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|10
|7
|1
|2
|37
|10
|27
|22
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|10
|6
|3
|1
|18
|8
|10
|21
|3.
|Yalova SK
|10
|6
|3
|1
|14
|8
|6
|21
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|10
|5
|4
|1
|20
|10
|10
|19
|5.
|Yeniboğaziçi DSK
|10
|5
|3
|2
|19
|15
|4
|18
|6.
|Düzkaya KOSK
|10
|5
|2
|3
|17
|10
|7
|17
|7.
|Binatlı YSK
|10
|4
|4
|2
|17
|11
|6
|16
|8.
|Esentepe KKSK
|10
|4
|3
|3
|18
|13
|5
|15
|9.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|10
|4
|3
|3
|20
|19
|1
|15
|10.
|Lapta TBSK
|10
|4
|1
|5
|15
|14
|1
|13
|11.
|Mormenekşe GBSK
|10
|2
|5
|3
|16
|18
|-2
|11
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|10
|3
|2
|5
|16
|21
|-5
|11
|13.
|Girne Halk Evi
|10
|3
|0
|7
|10
|14
|-4
|9
|14.
|Dörtyol SK
|10
|2
|0
|8
|5
|25
|-20
|6
|15.
|İncirli SK
|10
|1
|2
|7
|9
|23
|-14
|5
|16.
|Yenierenköy TSK
|10
|0
|2
|8
|10
|42
|-32
|2