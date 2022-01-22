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Yeni Erenköy’e yan bakılmıyor

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta liderlik mücadelesi veren Yeni Erenköy konuk olduğu zirve hedefi yapan Vadili’yi 2-0 mağlup etti

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Yeni Erenköy’e yan bakılmıyor
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Vadili konuk ettiği Yeni Erenköy’e 2-0 mağlup olarak kan kaybetti.
Ferhat Tuna’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Vadili ile Erenköy takımlarının atakları ilk devrede gol getirmezken ikinci devreye hızlı başlayan konuk takım golleri buldu.
Yeni Erenköy takımı 62. dakikada Serkan Katırcı ve 90. dakikada Ekrem Civisilli’nin attığı golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak zirve inadını sürdürdü. Vadili ise liderle puan farkını 6 puana yükseltti.
  
 
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