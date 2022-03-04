Yeni Erenköy’e fizyoterapist desteği

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Yeni Erenköy’de futbolculara fizyoterapist desteği verildi.

Erenköy Kulüp başkanı Kufi Tulga bölge gençlerine hizmet vermek için her türlü fedakarlığı yapmaya devam ediyor.

Bölgenin başarılı fizyoterapist Goncagül Eroğlu, Yeni Erenköy’un son antrenmanlarına katılarak futbolculara sakatlıkların asgariye indirilmesi ve antrenmanda ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerini futbolcularla paylaştı.

