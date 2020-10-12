Yeni Erenköy’den bonservisli transfer

BTM İkinci Ligde 40 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Yeni Erenköy’de, KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulu takviyeleri sürdürüyor.

BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Yeni Erenköy, Sercan Gök ve Engin Keleş transferlerinden sonra genç futbolcuArca Akyazı’yı da transfer etti.

Kardeşi Arda ile forma giyecek olan Arca Akyazı, bonservisi ile birlikte şampiyon takımın kadrosuna katıldı. Arca Akyazı, Mağusa Türk Gücü ve YonpaşDumlıupınar alt yapılarında forma giydi.

