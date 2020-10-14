Yeni Erenköy'den bir takviye daha

Yeni Erenköy, Sercan Gök, Engin Keleş ve Arca Akyazı transferlerinden sonra forvet hattına önemli bir takviye yaparken, Ekrem Civisilli’yi transfer etti

BTM İkinci Ligde 40 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Yeni Erenköy’de, Küfi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu takviyeleri sürdürüyor.

BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Yeni Erenköy, Sercan Gök, Engin Keleş ve Arca Akyazı transferlerinden sonra dördüncü transfer olarak forvet hattına önemli bir takviye yaptı. Sakatlıklardan dolayı 6 yıl boyunca düzenli olarak forma giyemeyen golcü futbolcu Ekrem Civisilli, yeniden Yeni Erenköy’e transfer oldu.

BTM İkinci Ligde geride kalan sezonda kulübü Civisil’de futbola dönen Ekrem Civisilli ara transferde Yeni Erenköy’e transfer olmuş ve ikinci devrede büyük çıkış yakalayan takımı adına attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Ekrem Civisilli, BTM Birinci Lig’de de Yeni Erenköy’ün en önemli kozlarından olacak.

