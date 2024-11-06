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Yeni Erenköy, Türkiyelisine imzayı attırdı

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Yeni Erenköy, Türkiyelisine imzayı attırdı
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BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Yenierenköy Türk Spor Kulübü transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaparak Semih Berkan Zan’ı kadrosuna kattı. Türkiye’den transfer edilen Zan, kulüpte büyük heyecan yarattı. Yeni Erenköy TSK’nın yeni sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı yapması beklenen Zan, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla takımın gücünü artırmayı amaçlıyor. Taraftarlar, Zan’ın performansını heyecanla beklerken, bu transferin ligin gidişatını nasıl etkileyeceği merak konusu.
 
 
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