banner913
banner932
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
16 0
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
34 0
 
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
24 0
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
30 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
31 0
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
97 0
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
33 0
banner1032

Yeni Erenköy çalışmalara başladı

banner1020

banner1045
Yeni Erenköy çalışmalara başladı
banner971
BTM 1. Lig ekiplerinden Yeni Erenkoy yeni sezon antrenmanlarına başladı. Antrenör Metin Genç yönetiminde Mehmetçik Stadı'nda başlayan çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardır bölgedeki kulüplerde yöneticilik yapan Göksal Hacıhasanoğlu'nun başkanlık görevine gelmesinin ardından ciddi bir hazırlık dönemine giren Yeni Erenköy, ilk olarak ligde kalmayı hedefliyor.
Takım antrenörü Metin Genç ise çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
"Çalışmalara başlayalı 7 gün oldu. Sahamızda çalışmalar olduğu için antrenmanları şimdilik Mehmetçik'te yapıyoruz. Kadromuzu Yeni Erenköy ve Sipahi'nin kadrosundan ve de bölge takımlarından birkaç transferle genişletmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk önce ligde kalmaktır." dedi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.