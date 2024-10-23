Yeni Erenköy çalışmalara başladı

BTM 1. Lig ekiplerinden Yeni Erenkoy yeni sezon antrenmanlarına başladı. Antrenör Metin Genç yönetiminde Mehmetçik Stadı'nda başlayan çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardır bölgedeki kulüplerde yöneticilik yapan Göksal Hacıhasanoğlu'nun başkanlık görevine gelmesinin ardından ciddi bir hazırlık dönemine giren Yeni Erenköy, ilk olarak ligde kalmayı hedefliyor.

Takım antrenörü Metin Genç ise çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Çalışmalara başlayalı 7 gün oldu. Sahamızda çalışmalar olduğu için antrenmanları şimdilik Mehmetçik'te yapıyoruz. Kadromuzu Yeni Erenköy ve Sipahi'nin kadrosundan ve de bölge takımlarından birkaç transferle genişletmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk önce ligde kalmaktır." dedi.



