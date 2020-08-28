Yeni Boğaziçi’nin, Çavuş’u

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Yeni Boğaziçi’nin transferleri devam ederken, orta sahaya tecrübeli bir futbolcu transfer edildi.
Mesarya bölgesinin birçok takımında forma giyen, son olarak da Görneç’te forma giyen Mehmet Çavuş, serbest transfer hakkını kullanarak Yeni Boğaziçi’ne transfer oldu. Yeni Boğaziçi başkanı Mehmet Fahlioğluları ile bir araya gelen Mehmet Çavuş, kırmızı mavili formayı giyerek antrenmana çıktı.
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