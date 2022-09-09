Yeni Boğaziçi’nden kaleye takviye

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in doğu bölgesi takımlarından Yeni Boğaziçi bu sezon için nokta transferle kadrosunu güçlendirirken, kiralık transfer döneminin son gününde genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

Mağusa Türk Gücü altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon MTG A2 takımıylaşampiyonluk yaşayan genç kaleci Hüseyin Menekşeli Yeni Boğaziçi’ne transfer oldu.

Bu sezon futbola ara veren Hüseyin Menekşeli, Yeniboğaziçi’nden gelen transfer teklifi sonrasında ilk kulübüne kiralık olarak dönüp antrenmanlara başladı.

