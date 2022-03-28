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Yeni Boğaziçi’nden Gençler Birliği’ne kınama

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Yeni Boğaziçi’nden Gençler Birliği’ne kınama
Aksa Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi, Gençler Birliği maçı öncesi rakiplerinin bir yöneticisinin “Bizi yenmeniz için Değirmenlik size prim vermiş doğru mu?” söylemlerinin kendilerini derinden yaraladığını açıklayarak bir kınama açıklaması yayımlandı.
Kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları imzasıyla yapılan açıklamada söz konusu yöneticinin adı verilmezken, kendisinin şiddetle kınandığı ve bir özür beklendiği belirtildi.
Açıklama şu şekilde:                                          
“Hafta sonu oynadığımız İskele Gençlerbirliği maçı öncesi rakip kulüp yöneticisinin oyuncularımızın yanına gelerek  “Bizi yenmeniz için Değirmenlik size prim vermiş doğru mu?” şeklindeki yakışıksız ve mesnetsiz söylemleri bizleri derinden yaralamış maç öncesi tüm takımımızın moralini bozmuştur.
 
 
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