Yeni Boğaziçi’nde Görneç’e tek kurşun

Aksa 1. Lig’in 21. Haftasında Yeni Boğaziçi konuk ettiği Görneç karşısında zorlandığı maçında 89. dakikada Tolga’nın ayağından bulduğu golle 1-0 galip geldi

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Cemre Malek.

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş(Mehmet), Burçin(Hüseyin Genel), Çağrı, Mehmet Çağakan, Hasan, Serhat(Tolga), Ramadan(Mehmetali), Cemil(Can).

Görneç:Hasan Bilal, Volkan, Abdurrahman, Hüseyin, Mehmet İnce, Necati(Yunus), Levent, Mehmet Çavuş, Osman, Mehmet Özsoy, İrfan(Celal)

Gol: Dk. 89 Tolga (Y.Boğaziçi)



İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Liginin 21. Haftasında orta sıralarda yer alan Yeni Boğaziçi konuk ettiği ligin dibine demir atan Görneç’i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Maçın başından itibaren ev sahibi Y.Boğaziçi takımının gol için yüklenmesine karşın istediği pozisyonları üretemeyerek uzaktan şutlarla Görneç kalesinde gol aradı.

Dk.15 Görneç defansının arkasında topla buluşan Cemil kaleyi karşısına alıp şut çekiyor ancak top üstten auta gitti.

Dk. 25 Y.Boğaziçi atağında Görneç ceza sahası önünde topla buluşan Cemil önünü boşaltarak şutunda top yan direğe vurarak oyun alanına döndü.

Dk .49 Görneç defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunda top kalecide kaldı.

Dk. 54 Görneç atağında Osman'ın pasıyla Y. Boğaziçi ceza alanında topla buluşan Mehmet Özsoy kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak Remzi topu tokatlayarak gole izin vermedi.

Dk. 65 Hızlı gelişen Y.Boğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cemil topla buluşur buluşmaz şutunda kaleci topu ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

Dk. 80 Can sağ kanattan ceza sahasına girerek geriye kestiği topa gelişine vuran Mehmetali'nin şutunda top üstten auta gitti.

Dk.83 Y. Boğaziçi atağında Mustafa'nın ortasında Tolga’nın vuruşunu Görneç kalecisi topu parmak ucuyla kornere çeldi.

Dk. 89 Y. Boğaziçi atağında Görneç ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda kale içinde topa dokunan Tolga topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 1-0

