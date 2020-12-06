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Yeni Boğaziçi’nde futbollu kaynaşma şöleni

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Yeni Boğaziçi’nde futbollu kaynaşma şöleni
Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü yönetimi Osman Ergün Mehmet Stadında “Kaynaşma Şöleni” isimli futbol etkinliği düzenledi.
Yeni Boğaziçi A Takımı, U-17 Takımı ve U15 TakımıYeni Boğaziçi kulüp başkan –yöneticilerA ve altyapı teknik heyetleri sporcular ile birlikte antrenman maçı yaptılar.
Futboldan uzak kalınan günlerde alt yapı takımlarının maç eksiğini gidermek ve kaynaşmak amaçlı düzenlenen organizasyon sonundahep birlikte kavurma yenildi.
Bu arada Yeni Boğaziçi U – 13 Takımı ile 1461 İskele Trabzonspor U – 13 Takımı da bir dostluk maçı yaptılar.
 
 
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