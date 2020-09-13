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Yeni Boğaziçi’nde “Evden aidat öde” sistemi

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Yeni Boğaziçi’nde, Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe maddi kazanç sağlamak için “evden aidat öde” uygulamasını hayata geçiriyor

Yeni Boğaziçi’nde “Evden aidat öde” sistemi
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Yeni Boğaziçi’nde, Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe maddi kazanç sağlamak için “evden aidat öde” uygulamasını hayata geçiriyor.
“Evden aidat öde” uygulaması ile ilgili olarak Yeni Boğaziçi kulübünden yapılan açıklama şöyle:
Spor kulüplerinin amacı bölgedekigençlerikötü alışkanlıklardan uzak tutup spor yapmaya teşvik ederek sağlıklı nesiller yetiştirmektir.
Bu zor dönemdeYeniboğaziçi Spor Kulübü olarak birçok yaş grubunda yüzünüzerinde sporcuya evsahipliği yapmaktayız. Amacımız gençlerimize dahada iyi imkanlar sunabilmektir.Bu bağlamda siz değerlibölge halkının maddi desteği çok çok önemlidir.
Yönetim kurulumuzun yeni başlatacağı -EVİNDEN AİDAT ÖDE- modeli ile makbuz karşılığıkulüp personelimiz her ay, esnaf, vatandaş, taraftar ve bölge halkının evine,işine gelip dilediği kadar kulübümüzeyapılanbağışı toplayacak.
Sizin destekleriniz bölgegençlerimiziçinçok önemlidir. Desteğin azı - çoğu olmaz. Damlaya damlaya göl olur.”
 
 
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