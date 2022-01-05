Yeni Boğaziçi start verdi

İbrahim DALOĞLU
AKSA 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi takımı ikinci devre hazırlıklarına dün kendi sahasında yaptığı antrenmanla başladı.
Yeni Boğaziçi A Takımı sezonun 2. devresinin ilk dönem hazırlık çalışmalarına dün Teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve yardımcıları Abdullah Özerinç ile Şemsi Oyuncu nezaretinde başladı.
Eralp Şerifoğlu’nun konuşması ile başlayan antrenman oldukça neşeli geçerken oyuncularımızın hırs ve isteği gözlerden kaçmadı.
İkinci devrenin ilk antrenmanını başkan Mehmet Fahlioğluları da izledi.
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