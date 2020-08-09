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Yeni Boğaziçi'nde görev Fahlioğluları'nın

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Yeni Boğaziçi'nde görev Fahlioğluları'nın
1933 yılında kurulan ve Kıbrıs'ın en eski kulüplerinden biri olan Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünün olağan genel kurulu bu sabah kulüp lokalinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi olan Yeni Boğaziçi'nde Mehmet Karaşahin'in yerine Mehmet Fahlioğlu kulübün yeni başkanı oldu.

Divan başkanlığını Kemal Köseoğlu'nun yaptığı genel kurulda Ahmet Köseoğlu ve Hulus Köseoğlu sekreterlik yaptılar. İlgili maddelerde tüzük değişikliğine gidildikten sonra üyelerin tamamının onayını alarak yeni başkan seçilen Mehmet Fahlioğluları yaptığı konuşmada üyelere teşekkür etti.
Genel kurula eski kulüp başkanları, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Londra Türk Toplumlu Futbol Federasyon Başkanı Osman Ercen de katılarak birer konuşma yaptılar ve yeni başkana destek belirttiler.
Şerifoğlu gündemde
Bu arada teknik direktörlük için takımı şampiyon yapan Eralp Şerifoğlu'na teklif götürülürken, büyük ölçüde anlaşıldığı öğrenildi.
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