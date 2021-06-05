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Yeni Boğaziçi, genel kurul gerçekleştirecek

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Yeni Boğaziçi, genel kurul gerçekleştirecek
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Yeni Boğaziçi’nde Mehmet Fahlioğlulları başkanlığındaki yönetim genel kurul gerçekleştirecek.
20 Haziran 2021 Pazar günü Saat: 10:00’da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan 2021 genel kurulda kulübün yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Henüz başkan adaylığı başvurusu yapılmasa da mevcut başkan Mehmet Fahlioğlulları’nıngenel kurula tek aday olarak girmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon seçildiği başkanlık görevini, güven tazeleyerek devam ettirmesi beklenen Mehmet Fahlioğlulları’na camianın da büyük destek verdiği öğrenildi.
 
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