banner583
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
10 0
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
22 0
 
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
11 0
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
159 0
Okul yeni ama eksik çok
Okul yeni ama eksik çok
83 0
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
18 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
9 0
banner661

Yeni Boğaziçi dolu dizgin başladı

banner476

AKSA 1. Lig’e yeniden dönen Yeni Boğaziçi ile Bostancı ekibi Bağcıl arasındaki mücadeleyi ev sahibi Yeni Boğaziçi rahjat bir oyun sonrasında 3-0 kazandı

banner666
Yeni Boğaziçi dolu dizgin başladı
Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik
Yeni Boğaziçi: Remzi, Mehmet, Ali  Özay, Burçin, Derviş, Hüseyin(Hasan), Zübeyir(Can), Mehmetali(Eli Amir), Ramadan(Tolga), Cemil(Ahmet), Serhat
B.Bağcıl: Cafer, Ersen,Azat, Bahri, Cahit, İlksen, Mehmet, Serkan, Kemal, Ali Kemal, Cevdet
 
AKSA 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında yeniden 1. Lig’e dönen Yeni Boğaziçi konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı net bir skorla 3-0 mağlup ederek sezona dolu dizgin bir başlangıç yaptı.
Dk. 13 Yeni Boğaziçi’nin sağdan Zübeyir’le gelişen atağında Bağcıl ceza alanına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Cemil mükemmel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi.
Dk. 47. Yeni Boğaziçi’nde oyuna 2. yarının başında dahil olan Tolga Bağcıl defansının arkasında topla buluştu. Kaleci Cafer’i çalımlayarak geçmeye çalışan Tolga onun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ünal penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Tolga topu ağlara gönderdi. 2-0
Dk. 49 Yeni Boğaziçi atağında orta alanda Cemil’in Bağcıl defansının arkasına kaçan Tolga’ya pasıyla buluşan  Tolga Bağcıl ceza alanına girer girmez kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 3-0
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.