Yeni Boğaziçi dolu dizgin başladı

AKSA 1. Lig’e yeniden dönen Yeni Boğaziçi ile Bostancı ekibi Bağcıl arasındaki mücadeleyi ev sahibi Yeni Boğaziçi rahjat bir oyun sonrasında 3-0 kazandı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik

Yeni Boğaziçi: Remzi, Mehmet, Ali Özay, Burçin, Derviş, Hüseyin(Hasan), Zübeyir(Can), Mehmetali(Eli Amir), Ramadan(Tolga), Cemil(Ahmet), Serhat

B.Bağcıl: Cafer, Ersen,Azat, Bahri, Cahit, İlksen, Mehmet, Serkan, Kemal, Ali Kemal, Cevdet



AKSA 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında yeniden 1. Lig’e dönen Yeni Boğaziçi konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı net bir skorla 3-0 mağlup ederek sezona dolu dizgin bir başlangıç yaptı.

Dk. 13 Yeni Boğaziçi’nin sağdan Zübeyir’le gelişen atağında Bağcıl ceza alanına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Cemil mükemmel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi.

Dk. 47. Yeni Boğaziçi’nde oyuna 2. yarının başında dahil olan Tolga Bağcıl defansının arkasında topla buluştu. Kaleci Cafer’i çalımlayarak geçmeye çalışan Tolga onun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ünal penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Tolga topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk. 49 Yeni Boğaziçi atağında orta alanda Cemil’in Bağcıl defansının arkasına kaçan Tolga’ya pasıyla buluşan Tolga Bağcıl ceza alanına girer girmez kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 3-0

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.

