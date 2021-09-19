Yeni Boğaziçi dolu dizgin başladı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik
Yeni Boğaziçi: Remzi, Mehmet, Ali Özay, Burçin, Derviş, Hüseyin(Hasan), Zübeyir(Can), Mehmetali(Eli Amir), Ramadan(Tolga), Cemil(Ahmet), Serhat
B.Bağcıl: Cafer, Ersen,Azat, Bahri, Cahit, İlksen, Mehmet, Serkan, Kemal, Ali Kemal, Cevdet
AKSA 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında yeniden 1. Lig’e dönen Yeni Boğaziçi konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı net bir skorla 3-0 mağlup ederek sezona dolu dizgin bir başlangıç yaptı.
Dk. 13 Yeni Boğaziçi’nin sağdan Zübeyir’le gelişen atağında Bağcıl ceza alanına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Cemil mükemmel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi.
Dk. 47. Yeni Boğaziçi’nde oyuna 2. yarının başında dahil olan Tolga Bağcıl defansının arkasında topla buluştu. Kaleci Cafer’i çalımlayarak geçmeye çalışan Tolga onun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ünal penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Tolga topu ağlara gönderdi. 2-0
Dk. 49 Yeni Boğaziçi atağında orta alanda Cemil’in Bağcıl defansının arkasına kaçan Tolga’ya pasıyla buluşan Tolga Bağcıl ceza alanına girer girmez kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 3-0
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.
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